IDI: investissement dans l'éditeur de logiciels Forsk information fournie par Cercle Finance • 30/06/2025 à 10:53









(CercleFinance.com) - La société de capital investissement IDI annonce avoir signé un accord afin de prendre une participation majoritaire au capital de Forsk, éditeur français de logiciels de planification et d'optimisation des réseaux de téléphonie mobile.



Situé à Blagnac, il s'appuie sur trois bureaux et centres de support technique à Chicago, à Canton et à Hong-Kong. Il a réalisé 32 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024 et emploie environ 140 collaborateurs (dont plus de 60 ingénieurs R&D).



Cette opération de LBO primaire menée par l'IDI s'accompagne du réinvestissement des fondateurs et du président. Sous réserve de la réalisation des conditions suspensives d'usage, elle sera finalisée avant la fin du mois de juillet.







Valeurs associées IDI 78,6000 EUR Euronext Paris +3,69%