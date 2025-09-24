IDI : hausse de l'ANR par action au premier semestre

(AOF) - Sur le premier semestre, l’actif net réévalué par action d’IDI a progressé de 1,95 %, à 91,57 euros. Parallèlement, la société d’investissement a vu son résultat net part du groupe passer de 5,5 à 15,1 millions d’euros. Quant aux fonds propres, ils n’ont que très légèrement augmenté de 696,1 à 696,6 millions d’euros. La capacité d’investissement de la société s’élève à 200 millions d’euros au 15 septembre après notamment l’investissement dans Forsk.

Pour Christian Langlois-Meurinne, président du Groupe IDI : " L'IDI affiche une nouvelle fois ce semestre une croissance de son ANR. Le Groupe trouve sa résilience dans l'intelligence collective de son équipe d'investissement, et la capacité de nos associés-dirigeants de participations à innover et fédérer en permanence leurs collaborateurs autour d'eux. Face à l'incertitude politique et économique, nos participations répondent par leur savoir-faire et par une exposition géographique en Europe et peu significative aux États-Unis qui permet une diversification des sources de revenus ".

