IDI : Groupe Positive acquiert l'éditeur noCRM.io

Groupe Positive finalise sa sixième opération de croissance externe depuis l’entrée au capital d’IDI en acquérant l’éditeur de noCRM.io, l’outil de prospection 100% dédié aux équipes commerciales



Groupe Positive, soutenu par EMZ et IDI, poursuit sa stratégie de croissance externe et affirme son ambition dans l’univers du marketing dédié à la vente en complétant l’offre de Sarbacane avec le rachat de noCRM.io, leader français des logiciels de prospection commerciale.



Groupe Positive poursuit son développement dans le SaaS dédié à la vente avec l’acquisition de noCRM.io, qui permet d’élargir et de renforcer l’offre Sarbacane Engage en France et à l’international. Lancé il y a 10 ans par Sunny Paris et Güven Urganci, noCRM.io est un outil de prospection disponible en six langues à destination des équipes commerciales. La société réalise 65% de son chiffre d’affaires à l’export grâce à des équipes sont présentes dans 10 pays.