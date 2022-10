IDI / Freeland acquiert Intervia

Freeland Group poursuit, avec le soutien financier et stratégique de l’IDI, sa stratégie active de consolidation du marché des services aux indépendants avec l’acquisition du groupe Intervia, sa 5ème opération de croissance externe en 3 ans. Fondé en 2002 par Florence Burban, le Groupe Intervia est un acteur de référence de l’univers du portage salarial, avec un chiffre d’affaires annuel de plus de 35 m€.

Depuis son lancement, Intervia s’est tourné vers les métiers stratégiques et à forte valeur ajoutée de l’IT et du management de transition. Cette spécialisation historique, fait aujourd’hui du groupe un interlocuteur crédible et incontournable dans le marché du portage. Bénéficiant d’un portefeuille de clients grands comptes de renom, Intervia propose une offre complète de services à ses entreprises clientes et à ses consultants indépendants au travers plusieurs entités spécialisées : Intervia Consulting, B2M consulting, Intermission, Sinopie Ingénierie et Kerhome Conseil. Le groupe Intervia a su bâtir au fil des années une réputation d’excellence, en s’appuyant sur son réseau de consultants et de partenaires.