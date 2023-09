IDI : finalisation de la cession FCG à Michelin

L’IDI et Andera Partners annoncent avoir finalisé la cession de la totalité du capital de Flex Composite Group (FCG) à Michelin

IDI et Andera Partners annoncent la réalisation définitive de la cession de Flex Composite Group (FCG) à Michelin, conformément à l’accord ferme signé le 18 juin 2023.

Cette cession permet à l’IDI de réaliser un multiple de 12x et un TRI de 38%. Cette performance illustre la capacité de l’IDI à accompagner, dans la durée, des PMEs et ETIs dans leur développement organique et externe pour en faire des leaders européens ou mondiaux