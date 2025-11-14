IDI de retour sur le devant de la scène (IDI)

IDI de retour sur le devant de la scène

PUBLICATION RES./CA

Au risque de nous répéter, le tableau est maintenant clair : après une année 2024 atone, IDI a évolué à un rythme très différent en 2025. Le groupe est passé de la prudence à une accélération contrôlée. Le troisième trimestre peut sembler modeste en termes de transactions, mais la comparaison avec l’année dernière est frappante. L’activité a repris, les revenus d’investissement ont doublé et le rythme des travaux de portefeuille s’est visiblement intensifié. IDI ne poursuit pas les affaires pour le plaisir ; il exécute un retour délibéré et méthodique à la mise en œuvre.

ACTUALITÉ

L’ANR d’IDI est restée stable en glissement trimestriel à 91,75 €, mais a augmenté de 2,14% depuis le début de l’année, la décote s’élargissant à 24%.

Le groupe a terminé le trimestre avec une capacité d’investissement de 178 millions d’euros et une ligne de crédit non utilisée supplémentaire de 35 millions d’euros.

Au cours du trimestre, IDI a réalisé deux transactions : une participation majoritaire dans Forsk, un leader mondial de la planification et de l’optimisation du réseau d’accès radio (RAN) pour les opérateurs mobiles, et l’expansion du réseau de vente au détail d’Ekosport avec l’ouverture d’un nouveau magasin à Paris.

Le revenu d’investissement a presque doublé, passant de 14,8 millions d’euros à 26,4 millions d’euros sur 9M-25, et le bénéfice net a atteint 16,2 millions d’euros contre 3,2 millions d’euros l’année dernière.

ANALYSE

Performance : Stable, pas brillante, mais significative

IDI a affiché une VNI stable en glissement trimestriel à 91,75 €. Sur le papier, cela semble terne. En pratique, un gain de +2,14% en glissement annuel est décent sur un marché où de nombreux noms de capital-investissement cotés luttent encore avec la volatilité des évaluations et des sorties faibles. Le marché, cependant, n’a pas récompensé cette prudence. La décote par rapport à la VNI s’est élargie à ~24%, malgré un bilan propre, des revenus d’investissement positifs et un portefeuille solide. À notre avis, ce décalage offre un véritable point d’entrée. Les investisseurs sont payés pour attendre, et IDI se capitalise en arrière-plan.

Activité : Le lent 2024 est derrière nous

Le groupe a réalisé deux transactions ce trimestre, toutes deux initiées en H1, marquant une nette reprise du rythme des transactions après un 2024 inhabituellement calme. Forsk se distingue : un leader mondial du logiciel de planification de réseau d’accès radio, avec une part de marché estimée à 60%. Ses plateformes Atoll et Naos, natives du cloud, positionnent l’entreprise pour bénéficier des déploiements 5G/6G et de la montée des réseaux privés. Sous le soutien d’IDI, Forsk devrait accélérer son incursion dans les modules IA et l’expansion internationale. Ekosport a également continué à étendre son empreinte avec un nouveau magasin à Paris. Une étape modeste, mais parfaitement alignée avec le playbook éprouvé d’IDI : soutenir des acteurs du mid-market rentables et concentrés.

Chiffres : Le rebond est clair et mesurable

L’amélioration est visible dans les résultats financiers. Les revenus d’investissement ont presque doublé, passant de 14,8 millions d’euros à 26,4 millions d’euros sur neuf mois. Les charges d’exploitation ont diminué, donnant à la direction plus de levier sur le résultat net. En conséquence, le bénéfice net a bondi à 16,2 millions d’euros, contre 3,2 millions d’euros l’année dernière. Une augmentation de cinq fois. Encore une fois, rien de spectaculaire en termes absolus, mais un signe clair que le cycle est en train de se retourner.

Bilan : La puissance financière reste intacte

Le groupe conserve un bilan solide avec environ 700 millions d’euros de capitaux propres. La capacité d’investissement s’élève à 178 millions d’euros, une marge de manœuvre confortable pour un investisseur du mid-market. Ajoutez à cela 51 millions d’euros de lignes de crédit (dont 16 millions d’euros tirés), et cela permet à IDI de rester sélectif, patient et opportuniste.

Notre position : Valeur dans la patience et la discipline

Le cas à long terme reste puissant. IDI a composé à 15,9% par an depuis 1991. Sur 32 ans, cela se traduit par un multiple de 157x. Peu de plateformes de capital-investissement cotées égalent ce bilan, surtout avec un bilan aussi conservateur.

Nous maintenons une vision positive. Pour les investisseurs à la recherche d’un déploiement discipliné et d’une capitalisation à long terme, sans le bruit, IDI continue d’offrir une asymétrie attrayante. L’élargissement de la décote ne fait que renforcer l’opportunité, créant un point d’entrée convaincant.

IMPACT

Ces résultats du T3 laissent nos estimations globalement inchangées. Nous maintenons une vision constructive sur l’action, compte tenu de son bilan solide, de son portefeuille résilient et d’une décote plus attractive par rapport à la VNI.