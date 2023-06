Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

IDI: cession des parts dans Flex Composite Group information fournie par Cercle Finance • 19/06/2023 à 10:17

(CercleFinance.com) - La société d'investissement IDI et Andera Partners annoncent avoir conclu un contrat de cession portant sur la totalité du capital de Flex Composite Group (FCG) à Michelin pour une valeur d'entreprise de 700 millions d'euros.



FCG conçoit, fabrique et distribue des solutions sur mesure de matériaux composites avancés sur des marchés de spécialité pour plus de 2.100 clients dans le monde. Il réalise plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires et emploie près de 400 salariés.



L'IDI et Andera Partners réalisent un multiple d'investissement supérieur à 12 fois sur cet investissement. L'opération, soumise à l'accord des autorités de la concurrence, devrait se réaliser au troisième trimestre 2023.