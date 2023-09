Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IDI: cession de Flex Composite Group finalisée information fournie par Cercle Finance • 27/09/2023 à 15:14









(CercleFinance.com) - L'IDI, en tant qu'investisseur majoritaire dans Flex Composite Group (FCG) depuis 2015, et Andera Partners annoncent la réalisation définitive de la cession de FCG à Michelin, conformément à l'accord ferme signé le 18 juin dernier.



'Au cours des huit dernières années, l'EBITDA a plus que quintuplé, le chiffre d'affaires a atteint 200 millions d'euros. Le groupe FCG compte à présent plus de 400 salariés, contre 80 en 2015', souligne la société de capital-investissement.



Cette cession permet à l'IDI de réaliser un multiple de 12 fois et un TRI de 38%. L'IDI va aussi disposer de moyens financiers renforcés pour continuer à soutenir sa dynamique d'investissement depuis le 1er janvier.





