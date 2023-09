IDI : CDS acquiert CRC

CDS Groupe, acteur indépendant européen proposant des solutions et services d’hébergement d’affaires avec sa propre technologie de réservation, soutenu par l’IDI, signe une deuxième acquisition stratégique en un peu plus d’un an. Cette nouvelle opération lui permet de pénétrer le marché allemand, l’un des principaux marchés européens du voyage d’affaires.

Marco de Alfaro et Jonathan Coll, respectivement Partner et Directeur Associé de l’IDI, déclarent: « L’acquisition de CRC, conjuguée à l’ouverture cette année d’un bureau en Italie, consolide la position de CDS Groupe comme acteur technologique de premier plan pan européen via une présence dans plus de cinq pays. IDI est très heureux de soutenir le management de CDS qui a démontré par cette seconde croissance externe, réalisée un an après celle de Goelett (ex-Rydoo Travel) en Pologne, avoir les capacités et la vision pour consolider le secteur au niveau européen et offrir toujours plus d’innovation et de services aux différents clients du Groupe tout en les accompagnant dans leur développement partout en Europe. Toutes les équipes du Groupe partagent un fort ancrage local et une volonté commune d’établir un parcours toujours plus responsable dans les déplacements professionnels.»