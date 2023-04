IDI / Acquisition de ENC par Talis

Le Groupe Talis réalise une nouvelle acquisition stratégique en intégrant le Groupe ENC, un réseau reconnu de 4 écoles situé à Nante.

« L’intégration du Groupe ENC au sein de notre réseau illustre la stratégie de Talis qui vise à rassembler des écoles de proximité ayant une forte réputation locale. Après le Groupe AFC à Poitiers puis le Groupe Fore dans les Antilles françaises et en Guyane, Talis renforce avec ENC son positionnement d’acteur de référence dans la formation et l’apprentissage, en ayant désormais une présence à Nantes, avec un acteur qui accompagne les jeunes dans leur insertion professionnelle grâce à des formations qualitatives. » déclare Yves Hinnekint, Président du Groupe Talis.

« A travers cette nouvelle opération, le Groupe Talis poursuit sa stratégie de consolidation en complétant son maillage territorial avec une présence forte en Loire-Atlantique, l’une des régions les plus dynamiques dans l’enseignement secondaire. L’intégration d’ENC permet à Talis de diversifier à la fois son offre de formations, avec l’activité sous contrat et le lycée professionnel, tout en renforçant son positionnement historique sur l’apprentissage.» complètent Marco de Alfaro et Augustin Harrel-Courtès, respectivement Partner et Directeur Associé de l’IDI.