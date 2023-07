Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IDI: acquisition de 90% de Prévost Laboratory Concept information fournie par Cercle Finance • 06/07/2023 à 12:11









(CercleFinance.com) - L'IDI a annoncé jeudi avoir signé des accords en vue de prendre une participation majoritaire de l'ordre de 90% au sein de Prévost Laboratory Concept, un fabricant de produits cosmétiques et de compléments alimentaires.



Dans un communiqué, le spécialiste du capital-investissement explique avoir l'intention de faire de Prévost, une société créée en 1992, une 'plateforme active' de la consolidation de son marché.



La PME familiale, basée en Ille-et-Vilaine, a connu une forte croissance de l'ordre de 15% par an dans la foulée de sa reprise, il y a trois ans, par le fonds d'investissement Abenex.



L'entreprise prévoit ainsi de réaliser un chiffre d'affaires de près de 15 millions d'euros cette année.



L'acquisition, le troisième investissement bouclé par l'IDI depuis le début de l'année, devrait être finalisée dans les prochaines semaines.



Elle s'inscrit dans la nouvelle stratégie d'accompagnement du groupe, qui vise des montants d'investissement compris entre 30 et 60 millions d'euros.





