IDI: acquisition dans les systèmes radars en Belgique information fournie par Cercle Finance • 12/06/2025 à 12:10









(CercleFinance.com) - L’IDI a annoncé jeudi avoir pris une participation majoritaire au sein du capital du groupe belge IE, un fabricant d’équipements et fournisseur de services technologiques pour le marché des systèmes radars, sans toutefois divulguer le montant de l'opération. Créé en 1983, le groupe IE - composé d’Intersoft Electronics, Intersoft Services et d’Advionics - fournit des composants électroniques complexes nécessaires à la conception et à la mise en service de systèmes radar auprès d’une clientèle diversifiée de radaristes, intégrateurs spécialisés et opérateurs, dont Eurocontrol, Raytheon, Thales et Hensoldt. Présent notamment dans le segment du contrôle de la circulation aérienne ('air traffic control' ou ATC), le groupe réalise 50% de son chiffre d’affaires dans le civil et 50% dans le militaire. Au cours des dernières années, IE a signé une croissance soutenue qui lui permet d'afficher désormais un chiffre d'affaires annuel de plus de 60 millions d'euros et d’employer près de 400 personnes, dont 80 dédiées à la R&D. Dans un communiqué, l'IDI explique que l'acquisition s'inscrit dans le cadre de sa stratégie d’investissement visant à accompagner les leaders de niche dans leur développement à l’international. L'opération doit prendre la forme d'un LBO secondaire conduit aux côtés de l’équipe de management.

Valeurs associées IDI 73,8000 EUR Euronext Paris -0,54%