L’IDI acquiert une part majoritaire du capital d’EXSTO, groupe spécialisé dans les solutions en élastomères hautes performances, aux côtés de l’équipe de management menée par Christophe Torres et des actionnaires minoritaires historiques

Julien Bentz et Augustin Harrel-Courtès, respectivement Managing Partner et Directeur Associé de l’IDI, déclarent « Nous sommes ravis de la confiance accordée par Christophe Torres et ses équipes, et nous sommes très enthousiastes à la perspective de travailler ensemble au développement d’EXSTO. Avec 5 acquisitions réussies depuis 2015 et de nombreuses opportunités existantes, nous sommes convaincus du potentiel d'EXSTO pour s’imposer comme une plateforme de consolidation sur un marché qui demeure fragmenté. L’IDI apportera tout son soutien, tant stratégique que financier, pour permettre au groupe d’accélérer son développement en explorant de nouvelles opportunités de croissance, en France comme à l’international. Cette opération majoritaire est la première annoncée par l’IDI depuis le début de l’année, et illustre notre volonté d’accompagner des entreprises industrielles dans leur développement organique et externe pour en faire des leaders européens ou mondiaux, à l’instar de Flex Composite Group (cédé en 2023 après 8 ans de détention) ou Winncare (accompagné depuis 10 ans dans le cadre de deux opérations de LBO) ».