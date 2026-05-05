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IDEXX revoit à la hausse ses prévisions annuelles grâce à la forte demande en matière de diagnostics vétérinaires
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 13:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

IDEXX Laboratories IDXX.O a revu à la hausse mardi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels, après que son chiffre d'affaires du premier trimestre a dépassé les estimations de Wall Street, grâce à la demande pour ses produits de diagnostic vétérinaire.

L'action de la société basée à Westbrook, dans le Maine, a progressé de plus de 3 % en pré-ouverture.

* La société table désormais sur un bénéfice par action compris entre 14,45 et 14,90 dollars pour 2026, contre une prévision antérieure de 14,29 à 14,80 dollars par action. Selon les données de LSEG, les analystes tablaient en moyenne sur 14,51 dollars par action.

* IDEXX a également relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026, les portant de 4,63 à 4,72 milliards de dollars à 4,68 à 4,76 milliards de dollars.

* IDEXX a déclaré que ces prévisions revues à la hausse reflétaient des performances attendues plus solides au niveau des revenus récurrents de Companion Animal Group Diagnostics et une légère amélioration des tendances en matière de visites cliniques.

* La société a annoncé un chiffre d'affaires de 1,14 milliard de dollars au premier trimestre, supérieur aux estimations des analystes qui s'élevaient à 1,11 milliard de dollars.

* "Les résultats du premier trimestre d'IDEXX nous semblent très solides, et les fondements sous-jacents de cette performance supérieure aux attentes pourraient suffire à atténuer les vents contraires macroéconomiques à l'avenir", a déclaré Daniel Clark, analyste chez Leerink Partners.

* Le bénéfice trimestriel par action a augmenté de 17 % pour atteindre 3,47 dollars, contre 2,96 dollars par action un an plus tôt.

* Le chiffre d'affaires du groupe Companion Animal, la principale activité d'IDEXX, a augmenté de 15 % pour atteindre 1,05 milliard de dollars.

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