IDEXX prévoit pour 2026 un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs aux estimations grâce à la forte demande de diagnostics pour animaux domestiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de diagnostics pour animaux IDEXX Laboratories IDXX.O a prévu lundi un chiffre d'affaires et un bénéfice pour 2026 supérieurs aux estimations de Wall Street, en pariant que la résistance de la demande dans les cliniques vétérinaires et davantage de tests par visite compenseront l'évolution irrégulière des visites dans les cliniques.

IDEXX vend des analyseurs de sang et d'urine, des systèmes d'imagerie et des logiciels de cabinet, et gère des laboratoires de référence pour les tests plus complexes. Dans le domaine du diagnostic vétérinaire, elle est en concurrence avec de grands réseaux de laboratoires et des entreprises de santé animale, notamment l'activité Antech de Mars et les offres de diagnostics et de laboratoires de référence de Zoetis.

Michael Ryskin, analyste chez Bank of America, a noté que le plus grand facteur clé pour le secteur de la santé animale au cours de cette saison des résultats est la perspective initiale 2026 d'IDEXX, les investisseurs surveillant si la société suppose un ralentissement continu des visites dans les cliniques ou si elle s'appuie davantage sur les prix et sur davantage de tests par visite pour soutenir la croissance.

La société a déclaré avoir placé plus de 1 900 instruments inVue Dx au quatrième trimestre, contribuant à un record trimestriel de placement d'instruments et à une expansion de 12 % d'une année sur l'autre de la base installée mondiale d'instruments haut de gamme d'IDEXX.

L'inVue Dx est une plate-forme d'analyse diagnostique en clinique qui aide les vétérinaires à effectuer des tests sur place.

IDEXX a enregistré un chiffre d'affaires de 1,09 milliard de dollars pour le trimestre clos le 31 décembre, en hausse de 14 % par rapport à l'année précédente et supérieur à l'estimation des analystes de 1,07 milliard de dollars, selon LSEG.

La société a gagné 3,08 $ par action pour le trimestre, par rapport aux estimations de 2,93 $, selon les données de LSEG.

La société basée à Westbrook, dans le Maine, prévoit pour 2026 des revenus de 4,63 milliards de dollars à 4,72 milliards de dollars et des bénéfices par action de 14,29 à 14,80 dollars. Les points médians des fourchettes étaient légèrement supérieurs aux estimations moyennes des analystes, qui tablaient sur un chiffre d'affaires de 4,66 milliards de dollars et un bénéfice par action de 14,50 dollars.