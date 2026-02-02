IDEXX augmente après avoir dépassé les estimations de revenus trimestriels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 février - ** Les actions d'IDEXX Laboratories IDXX.O , fabricant de produits de diagnostic animalier, augmentent de 1,13 % à 678,02 $ avant le marché

** La société annonce un bénéfice ajusté du T4 de 3,08 $/shr contre une estimation moyenne des analystes de 2,93 $/shr - données LSEG

** La société de courtage Leerink Partners a déclaré que les visites vétérinaires non liées au bien-être, qui génèrent la plupart des revenus de diagnostic récurrents, ont mieux résisté que les volumes de visites globaux au 4ème trimestre

** Le chiffre d'affaires trimestriel de 1,091 milliard de dollars de la société dépasse les attentes moyennes des analystes de 1,073 milliard de dollars

** Les actions ont augmenté de ~64% en 2025