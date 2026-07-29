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IDEX en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'exercice
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 16:17
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 juillet - ** L'action du fabricant d'équipements industriels IDEX Corp IEX.N progresse de 2,7 % à 230,60 dollars (XX,XX euros)

** La société relève ses prévisions de BPA ajusté pour l'exercice fiscal, les portant de 8,35 $ à 8,55 $ (XX,XX-XX,XX euros) à une fourchette comprise entre 8,70 $ et 8,85 $ (XX,XX-XX,XX euros), et table désormais sur une croissance de son chiffre d'affaires organique de 5 % à 6 %, contre une prévision antérieure de 3 % à 4 %

** La société affiche pour le deuxième trimestre un BPA ajusté de 2,32 $ (XX,XX euros) et un chiffre d’affaires de 920,6 millions de dollars (XX,XX millions d'euros), dépassant dans les deux cas les estimations consensuelles des analystes, respectivement de 2,11 $ (XX,XX euros) et 905,4 millions de dollars (XX,XX millions d'euros)

** Les commandes trimestrielles record, supérieures à 1 milliard de dollars (XX,XX milliards d'euros), ainsi que la poursuite d’une forte croissance du chiffre d’affaires et des bénéfices, reflètent une demande soutenue sur les principaux marchés de la société – Eric Ashleman, directeur général

** Neuf des seize sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou mieux, et sept “conserver”; le cours cible médian s’établit à 250 $ (XX,XX euros) – données LSEG

** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre a progressé de 30,3 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 8 % pour l'indice S&P 500 .SPX

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