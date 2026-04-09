IDEAYA progresse après l'accord conclu avec AstraZeneca pour l'essai d'un médicament combiné contre le cancer du poumon

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9 avril - ** Les actions de la société de biotechnologie IDEAYA Biosciences IDYA.O augmentent de 2 % à 31,50 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare qu'elle testera son médicament expérimental IDE849 avec l'Imfinzi d'AstraZeneca AZN.L chez des patients atteints d'un cancer du poumon à petites cellules à un stade avancé, une forme agressive de cancer du poumon qui se propage rapidement

** La société indique qu'IDEAYA dirigera l'essai de stade précoce, tandis qu'AstraZeneca fournira l'Imfinzi, un médicament d'immunothérapie contre le cancer déjà approuvé

** IDYA indique que l'IDE849 est également testé dans d'autres cancers difficiles à traiter, y compris certaines tumeurs neuroendocrines et le mélanome, dans le cadre d'une étude mondiale de stade précoce

** IDYA ajoute que la combinaison cible un besoin majeur non satisfait, mais met en garde contre le fait que l'IDE849 en est encore aux premiers essais et qu'il pourrait ne pas réussir dans les études ultérieures

** A la dernière clôture, l'action a baissé de ~10% depuis le début de l'année