Ideaya en hausse grâce au lancement d'un essai de phase précoce sur une combinaison de médicaments anticancéreux

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30 mars - ** Les actions du fabricant de médicaments Ideaya Biosciences IDYA.O augmentent de 2 % à 30,80 $ avant le marché

** La société déclare avoir commencé à traiter des patients dans le cadre d'un essai préliminaire d'une combinaison de deux médicaments expérimentaux contre le cancer

** L'étude teste IDE849, qui cible DLL3, une protéine présente dans certaines cellules cancéreuses, avec IDE161, qui bloque un processus de réparation de l'ADN utilisé par les tumeurs pour survivre

** Selon Co, cette combinaison vise à causer plus de dommages à l'ADN dans les cellules cancéreuses, ce qui rend les tumeurs plus difficiles à repousser

** L'essai inclut des patients atteints de tumeurs solides telles que le cancer du poumon à petites cellules et le mélanome, en Amérique du Nord, en Europe, en Australie, en Amérique du Sud et en Asie

** Dans une étude en cours sur l'IDE849 seul, la société indique que 3 des 4 patients atteints de cancer du poumon à petites cellules et précédemment traités ont montré une réduction partielle de la tumeur

** La société indique que d'autres données sur le combo et l'IDE849 seul sont attendues dans la seconde moitié de 2026

** Les actions ont augmenté de ~35% en 2025