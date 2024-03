ID Logistics : sa rentabilité opérationnelle poursuit sa progression

(AOF) - Entreprise de logistique et de transport, ID Logistics (+7,08% à 355,50 euros) signe l'une des plus fortes hausses du SBF 120 au lendemain de la présentation de solides résultats annuels 2023. "ID Logistics publie des résultats sans surprise et poursuit son développement tout en améliorant légèrement sa rentabilité. Nous attendons une année 2024 à l'image de l'exercice 2023 avec une croissance à deux chiffres et une légère amélioration de la marge opérationnelle", explique TP Icap Midcap qui reste à l'Achat sur le titre de ce groupe avec un objectif de cours maintenu à 384 euros.

En 2023, ID Logistics a poursuivi l'amélioration de sa rentabilité opérationnelle, avec un Ebitda courant en hausse de 16,6% à 434,7 millions d'euros. La marge d'Ebitda courant a progressé de 80 points de base à 15,8%.

Les activités à l'international poursuivent leur progression avec une marge opérationnelle de 4,7% en 2023, en hausse de 30 points de base par rapport à 2022. Le groupe enregistre une nouvelle augmentation de sa marge opérationnelle à 4,6% en 2023.

Le résultat net part du groupe s'établit à 52,1 millions d'euros en 2023, en hausse de 36,4% par rapport à 2022 (38,2 millions d'euros).

Déjà publié, son chiffre d'affaires a progressé de 10,7% à 2,74 milliards d'euros.

En 2023, les activités du groupe ont généré 356,9 millions d'euros de trésorerie après prise en compte des investissements opérationnels, en hausse de 26% par rapport à 2022.

"De très belles perspectives de croissance pour 2024" (Eric Hémar)

Les investissements opérationnels, qui concernent à 80% les démarrages de nouveaux sites, sont en augmentation par rapport à 2022 et s'élèvent à 72,9 millions d'euros.

Compte tenu du désendettement du groupe depuis les acquisitions de 2022, ID Logistics "est attentif aux opportunités de croissance externe, en Europe et aux Etats-Unis". Son ratio d'endettement est tombé à 1,6 fois l'Ebitda courant au 31 décembre 2023.

Eric Hémar, Président Directeur Général d'ID Logistics, a affiché son optimisme sur l'avenir du groupe, suite à la publication de ces résultats annuels : "Après l'intégration réussie de Kane Logistics aux Etats-Unis en 2022, ID Logistics a poursuivi ses investissements en 2023 avec l'acquisition de Spedimex en Pologne, une opération qui a été source de synergie commerciale quelques mois plus tard en accompagnant un leader mondial de la mode au Royaume-Uni. Le groupe a également gagné plusieurs dossiers stratégiques de part et d'autre de l'Atlantique, ce qui nous ouvre de très belles perspectives de croissance pour 2024."

- Groupe de logistique contractuelle créé en 2001;

- Chiffre d’affaires de 2,5 Mds€ réalisé à 35 % en France ;

- Positionnement sur 4 grands marchés : la distribution pour 37 %, l’e-commerce pour 25 %, les produits de grande consommation pour 18 % puis la technologie (6 %) ;

- Modèle d’affaires « asset light », essentiellement de logistique d’entrepôt dédié par client et impliquant un haut niveau de technologie, avec un positionnement fort sur la grande consommation et une accélération de la croissance par acquisitions ;

- Capital contrôlé par les fondateurs Eric Hémar et Christophe Satin agissant de concert (56,9 % des actions, 71,36 % des droits de vote), les managers détenant 3,12 % des actions et 3,92 % des droits de vote, Eric Hémar étant président-directeur général du conseil d’administration de 9 membres et Christophe Satin directeur général délégué ;

- Situation financière maîtrisée, avec 324 M€ de capitaux propres face à 310 M€ de dette financière (+ engagements fermes de location pour 732 M€), donnant un effet de levier ramené à 1,8 à fin juin.

Enjeux

- Stratégie de maintien des marges pour financer le développement : portefeuille clients de leaders mondiaux, non cyclique, location back-to-back, contrats de long terme (5 ans, renouvelés à 90 %), entrepôts mono-clients, engagements de volumes et d’indexation des prix sur l’inflation ;

- Stratégie d’innovation axée sur l’optimisation des organisations, les coûts et les performances écologiques des opérations logistiques :

- robotique, internet des objets (capteurs, contrôles, flexibilité des stockages), tracking,

- culture d’innovation : organisation de déploiement des projets disruptifs, campus ;

- Stratégie environnementale « Ce que nous faisons », organisée par programme, chaque site s’engageant sur une des 14 thématiques (entrepôt Ocarbone, 0 déchet, biodiversité…) et visant pour 2030 :

- déchets : revalorisation à hauteur de 85 %,

- émissions de CO2 : recul de 40 % vs 2018 pour les scopes 1 et 2, hors compensation,

- intensité énergétique : recul de 20 %,

- montée en puissance des transports par train et optimisation des flux ;

- Capacité à la mise en place rapide de synergies entre les sociétés acquises et les ouvertures ;

- Ambition de maintenir le doublement de taille de l’entreprise tous les cinq ans.

Défis

- Entrée au SBF 120 le 19 juin 2023;

- Sensibilité à l’obtention de contrats (Signify, Galeries Lafayette…) ;

- Accélération de la croissance à l’international : intégration du polonais Spedimex, du français Colisweb , du néerlandais GVT et de l’américain Kane Logistics, ouverture d’un site au Royaume-Uni ;

- Activité décevante en France, affectée par le recul de la consommation ;

- Après une hausse de 10,3 % des revenus et de 13,5 % du résultat opérationnel au 1er semestre, vers une accélération de la croissance grâce aux accords conclus dans l’e-commerce et la mode aux Etats-Unis et en Europe ;

- Absence de distribution de dividendes, la priorité étant donnée au financement de la croissance.

