information fournie par Reuters • 26/05/2026 à 18:44

ID Logistics reprend trois nouvelles opérations dans le sud-est des États-Unis

ID Logistics SAS IDLA.PA :

* RENFORCE SON RÉSEAU DANS LE SUD-EST DES USA GRÂCE À DES ACQUISITIONS STRATÉGIQUES DE SITES

* ACQUISITION DE SITES À ROME, ELLIJAY (GÉORGIE) ET GREENWOOD (CAROLINE DU SUD)

* EXPLOITE 56 SITES AUX ÉTATS-UNIS

Texte original nPn4FYpgfa Pour plus de détails, cliquez sur IDLA.PA

(Rédaction de Gdansk)