ID Logistics: progression de près de 18% du CA trimestriel

(CercleFinance.com) - ID Logistics annonce avoir enregistré un chiffre d'affaires de 736,3 millions d'euros au premier trimestre 2024, en progression de 17,6% (+12,4% à données comparables excluant notamment l'effet de l'acquisition de Spedimex en Pologne).



A données comparables, le groupe de logistique contractuelle pointe une activité stabilisée en France (-0,5%), ainsi que des progressions de 14,3% en Europe (hors France), de 29,5% aux Etats-Unis, et de 21,6% pour l'Amérique latine et l'Asie.



Après ce 'très bon début d'année', ID Logistics se dit 'bien positionné pour continuer d'accompagner des leaders mondiaux dans leur démarche d'organisation et d'optimisation de leur chaîne logistique' et poursuivre sa trajectoire de croissance rentable en 2024.





Valeurs associées ID LOGISTICS Euronext Paris +1.48%