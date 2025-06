ID Logistics: feu vert de l'UE pour coacquérir IDL Polska information fournie par Cercle Finance • 12/06/2025 à 12:51









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint de l'entreprise polonaise ID Logistics Polska 4 (' IDL Polska ') par la Société Anonyme des Eaux Minérales d'Évian (' S.A.E.M.E. ') et ID Logistics SAS (' IDL '), toutes deux françaises.



L'opération concerne principalement le secteur de la logistique.



La Commission a conclu que l'opération notifiée ne poserait pas de problème de concurrence, compte tenu des activités négligeables de l'entreprise commune dans l'Espace économique européen et de la position de marché combinée limitée des entreprises résultant de l'opération envisagée.





