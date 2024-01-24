ID Logistics enregistre un CA au T4 en hausse de 11,9% à 776,2 millions d'euros

ID Logistics SAS IDLA.PA :
* ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE AU 4ÈME TRIMESTRE, CROISSANCE À DEUX CHIFFRES DU CHIFFRE D'AFFAIRES 2023
* CHIFFRE D’AFFAIRES DU 4ÈME TRIMESTRE 2023 : 776,2 M€, +14,5% (+11,9% À DONNÉES COMPARABLES)
* CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 2023 : 2 747,4 M€, +10,7% (+7,2% À DONNÉES COMPARABLES)
* POURSUITE DE LA BONNE DYNAMIQUE COMMERCIALE AVEC LA SIGNATURE DE NOUVEAUX DOSSIERS
* EN 2024, ID LOGISTICS CONTINUERA D’ACCOMPAGNER DES LEADERS MONDIAUX DANS LEUR DÉMARCHE D’ORGANISATION ET D’OPTIMISATION DE LEUR CHAÎNE LOGISTIQUE
* NOTAMMENT DANS LES SECTEURS RETAIL, E-COMMERCE, FASHION, BIENS DE GRANDE CONSOMMATION OU ENCORE DANS L’INDUSTRIE DU LUXE
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur IDLA.PA
(Gdansk Newsroom)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer