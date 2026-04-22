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ID Logistics démarre 2026 sur une croissance soutenue
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 18:15

Le spécialiste de la logistique contractuelle a réalisé un chiffre d'affaires de 990,7 millions d'euros au premier trimestre 2026, en hausse de 14,2%. Corrigée d'un effet de change défavorable, principalement lié au dollar américain, la croissance atteint 17,2% à données comparables, après un premier trimestre 2025 déjà dynamique ( 17,9%).

L'activité reste bien orientée dans l'ensemble des zones géographiques. En France (24% du chiffre d'affaires), la progression s'établit à 4,9%. L'Europe hors France (48% du total) affiche une croissance solide de 17,3% à données comparables, portée notamment par l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Espagne.
La dynamique est particulièrement marquée en Amérique du Nord (21% du chiffre d'affaires), où les revenus bondissent de 40,6% à données comparables. Enfin, l'Amérique latine et l'Asie (7% du total) enregistrent une croissance de 8,7% à données comparables.

Dans un environnement macroéconomique mondial incertain, ID Logistics met en avant la solidité de son positionnement pour soutenir sa croissance dans la durée. Son modèle économique, centré sur la logistique domestique et peu exposé à la volatilité des prix des carburants, lui permet de limiter sa sensibilité aux cycles internationaux. Le groupe souligne par ailleurs son absence d'exposition aux zones géopolitiques sensibles, notamment les pays du Golfe Persique

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ID LOGISTICS
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