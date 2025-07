ID Logistics: croissance toujours forte du CA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 24/07/2025 à 13:30









(Zonebourse.com) - ID Logistics prend près de 3% après l'annonce d'un chiffre d'affaires de 893,9 millions d'euros au titre du deuxième trimestre 2025, en progression de 14,3% (+16,5% à données comparables), malgré 'une base de comparaison particulièrement élevée'.



'Toutes les zones géographiques sont en croissance, en particulier les Etats-Unis avec une hausse de l'activité de plus de 30%, à taux de change constant. Par ailleurs, le nombre d'appels à projets demeure toujours important', souligne son DG Eric Hémar.



Avec 'un portefeuille clients diversifié composé d'acteurs de premier plan, une présence géographique équilibrée et un solide modèle de développement', ID Logistics se dit bien positionné pour poursuivre sa trajectoire de croissance.



A court terme, il se concentre sur le bon démarrage des nombreuses opérations prévues cette année et sur le maintien de sa proximité avec ses clients pour leur apporter des solutions innovantes dans un contexte macro-économique mondial en évolution rapide.





Valeurs associées ID LOGISTICS 446,5000 EUR Euronext Paris +2,29%