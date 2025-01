ID Logistics: croissance de 19% du CA en 2024 information fournie par Cercle Finance • 28/01/2025 à 07:42









(CercleFinance.com) - ID Logistics affiche un chiffre d'affaires de 3,27 milliards d'euros au titre de l'année 2024, en croissance de 19,1% en intégrant le chiffre d'affaires de Spedimex, société acquise en Pologne et consolidée depuis le 1er juin 2023.



Retraitée de cet effet périmètre et d'un effet de change légèrement défavorable en 2024, la croissance ressort à +17,2% à données comparables. Au cours de l'exercice écoulé, le groupe de logistique contractuelle a démarré 26 nouveaux dossiers.



'L'activité de l'ensemble de nos zones géographiques progresse, en particulier la France qui rebondit nettement et les Etats-Unis qui s'affirment trimestre après trimestre comme le premier relais de croissance du groupe', précise son PDG Eric Hémar.



Fort de sa capacité d'investissement disponible, ID Logistics a pour ambition de réaliser en 2025 une nouvelle année de forte croissance organique. Le groupe confirme également sa volonté de mener des opérations de croissance externe.





Valeurs associées ID LOGISTICS 390,50 EUR Euronext Paris 0,00%