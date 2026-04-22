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ID Logistics: chiffre d’affaires T1 à 990,7 M€, croissance organique +17,2%
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 17:46

* ID Logistics affiche au 1er trimestre 2026 chiffre d’affaires de 990,7 M€, en hausse de 14,2% sur un an. * À données comparables, croissance ressort à 17,2%, impactée par un effet de change défavorable de 3% sur la période. * France progresse de 4,9% à 241,8 M€ ; Europe hors France augmente de 17,3% à données comparables à 474,4 M€. * Amérique du Nord accélère de 40,6% à données comparables à 203,2 M€ ; autres zones affichent +8,7% à données comparables à 71,3 M€. * Groupe a démarré 5 nouveaux dossiers au trimestre. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. ID Logistics SA published the original content used to generate this news brief via Business Wire (Ref. ID: 20260422187396) on April 22, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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