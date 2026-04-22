 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ID Logistics-CA +14,2% au T1, tiré par l'Europe hors France
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 17:55

Le groupe français de transport et logistique ID Logistics IDLA.PA a fait état mercredi d'un chiffre affaires en hausse de 14,2% sur un an à 990,7 millions d'euros au premier trimestre, et a confirmé être en mesure de "poursuivre une trajectoire de fort développement" cette année.

"L’activité du groupe, centrée sur le stockage, la préparation de commandes et les services à valeur ajoutée est faiblement consommatrice d’énergie et démontre une forte résilience dans un environnement économique incertain", a déclaré le président directeur général Eric Hémar dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires trimestriel a notamment été tiré par une progression en Europe hors France, qui représente 48% de l'activité du groupe, en hausse de 17,3% à données comparables avec notamment l’Allemagne, le Royaume-Uni et l’Espagne, selon le communiqué.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

ID LOGISTICS
336,0000 EUR Euronext Paris -2,18%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank