ID Logistics-CA +14,2% au T1, tiré par l'Europe hors France

Le groupe français de transport et logistique ID Logistics IDLA.PA a fait état mercredi d'un chiffre affaires en hausse de 14,2% sur un an à 990,7 millions d'euros au premier trimestre, et a confirmé être en mesure de "poursuivre une trajectoire de fort développement" cette année.

"L’activité du groupe, centrée sur le stockage, la préparation de commandes et les services à valeur ajoutée est faiblement consommatrice d’énergie et démontre une forte résilience dans un environnement économique incertain", a déclaré le président directeur général Eric Hémar dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires trimestriel a notamment été tiré par une progression en Europe hors France, qui représente 48% de l'activité du groupe, en hausse de 17,3% à données comparables avec notamment l’Allemagne, le Royaume-Uni et l’Espagne, selon le communiqué.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)