ID Logistics: bien orienté avec un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 29/01/2025 à 14:15









(CercleFinance.com) - ID Logistics prend près de 3% avec le soutien de Stifel, qui relève sa recommandation de 'conserver' à 'achat' et son objectif de cours de 420 à 475 euros, dans le sillage de ses prévisions de résultats 2025 et 2026 pour le groupe de logistique contractuelle.



Le broker pointe une croissance bien supérieure aux attentes de 19,2% au quatrième trimestre, qui 'résulte d'une croissance exceptionnelle persistante aux Etats-Unis, mais aussi d'un fort rebond en France lié à des gains significatifs de parts de marché'.





Valeurs associées ID LOGISTICS 406,50 EUR Euronext Paris +2,65%