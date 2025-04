ID Logistics: bien orienté après son CA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 24/04/2025 à 15:57









(CercleFinance.com) - ID Logistics prend 4% au lendemain de l'annonce d'un chiffre d'affaires de 867,8 millions d'euros au titre du premier trimestre 2025, en progression de 17,9% (+17,7% à données comparables, retraitée d'un effet de change légèrement favorable).



'Le groupe continue de bénéficier d'un portefeuille clients diversifié, de la confiance de leaders mondiaux, notamment dans les secteurs de la grande consommation et de l'e-commerce et d'une activité équilibrée en termes d'exposition géographique', selon son PDG Eric Hémar.



ID Logistics considère donc être globalement bien positionné pour poursuivre sa croissance. Il entend capitaliser sur le bon niveau de croissance embarquée et le nombre important d'appels à projets pour poursuivre son développement à un rythme élevé.





Valeurs associées ID LOGISTICS 385,0000 EUR Euronext Paris +5,48%