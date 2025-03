ID Logistics affecté par un léger repli de sa marge opérationnelle courante

(AOF) - ID Logistics (-3,03% à 368,50 euros) recule en raison d'une marge opérationnelle en retrait de 10 points de base à 4,5% en 2024. " Le résultat opérationnel courant atterrit à 147,8 millions d'euros (contre 148,2 millions d'euros attendus, soit une progression de 17,5%) traduisant une marge opérationnelle courante de 15,7% en retrait de 10 points de base. Ce léger effritement était attendu en raison de la forte croissance qui pèse logiquement sur la rentabilité avec un nombre élevé de démarrages de nouveaux dossiers ", souligne TP Icap Midcap.

Le bureau d'études explique aussi que " la génération de free cash flow (après paiement des loyers) est également en retrait (de l'ordre d'une dizaine de millions d'euros) pénalisé également par les démarrages de dossiers et les investissements associés. Le levier retombe à 0,6x l'Ebitda (vs 1,6x un an plus tôt) laissant la possibilité au groupe de se lancer à nouveau dans des acquisitions ".

Concernant sa performance annuelle en 2024, le spécialiste européen de la logistique contractuelle a réalisé un résultat net part du groupe de 52,8 millions d'euros à comparer à 52,1 millions d'euros en 2023. Ce dernier avait bénéficié d'un produit non courant de 7,1 millions d'euros lié à une reprise de complément de prix sur une acquisition.

L'Ebitda courant a augmenté de 18,1% à 513,5 millions d'euros pour un chiffre d'affaires en progression de 19,1% à 3,27 milliards d'euros.

En 2024, les activités du groupe ont généré 390,4 millions d'euros de trésorerie en hausse de 9,4% par rapport à 2023 après prise en compte des investissements opérationnels. Ces investissements concernent à plus de 80% les démarrages de nouveaux sites. Ils s'élèvent à 91,3 millions d'euros, en augmentation de 18,4 millions d'euros par rapport à 2023.

S'agissant de ses perspectives, ID Logistics indique disposer "d'une bonne croissance embarquée avec l'effet année pleine des dossiers démarrés en 2024 et de nouveaux projets prévus en 2025". En parallèle, le groupe travaille à la bonne montée en productivité des nouveaux sites.

Enfin, le spécialiste européen de la logistique contractuelle est "attentif aux opportunités d'acquisitions lui permettant d'accélérer sa trajectoire de croissance rentable".

Points clés

- Groupe de logistique contractuelle créé en 2001 ;

- Chiffre d’affaires de 2,75 Mds€ réalisé à 35% en France ;

- Positionnement sur 4 grands marchés : la distribution pour 37%, l’e-commerce pour 25%, les produits de grande consommation pour 18% puis la technologie (6%) ;

- Ambition : doublement de taille de l’entreprise tous les cinq ans via un haut niveau de technologie et une accélération de la croissance par acquisitions avec maintien des marges pour financer le développement ;

- Capital contrôlé par les fondateurs Eric Hémar et Christophe Satin agissant de concert (56,9% des actions, 71,36% des droits de vote), les managers détenant 3,12% des actions et 3,92% des droits de vote, Eric Hémar étant président-directeur général du conseil de 10 administrateurs et Christophe Satin directeur général délégué ;

- Situation financière maîtrisée, avec 324 M€ de capitaux propres face à 310 M€ de dette financière (+ engagements fermes de location pour 732 M€), donnant un effet de levier ramené à 1,8 à fin juin.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- extension du portefeuille clients, leaders mondiaux dans leur secteur, notamment dans la grande consommation, secteur non cyclique,

- discipline financière : recours à l’« asset light », location back-to-back, contrats de long terme (5 ans, renouvelés à 90%), logistique d’entrepôts mono-clients, engagements de volumes et d’indexation des prix sur l’inflation,

- maîtrise des démarrages de site et de leur montée en productivité,

- réplication du modèle d’affaires à l’international, notamment aux Etats-Unis,

- innovation axée sur l’optimisation des organisations, les coûts et les performances écologiques des opérations logistiques et structurée par déploiement des projets disruptifs;

- Stratégie environnementale « Ce que nous faisons », organisée par programme, chaque site s’engageant sur une des 14 thématiques (entrepôt Ocarbone, O déchet, biodiversité…) et visant pour 2030 :

- déchets : revalorisation à hauteur de 85 %,

- émissions de CO2 : recul de 40 % vs 2018 pour les scopes 1 et 2, hors compensation,

- intensité énergétique : recul de 20 %,

- montée en puissance des transports par train et optimisation des flux ;

- Capacité à la mise en place rapide de synergies avec les sociétés acquises et les ouvertures ;

- Situation financière maîtrisée malgré une dette égale à 2,8 fois les capitaux propres : effet de levier ramené à 1,7 et trésorerie de 171 M€ à fin juin.

Défis

- Sensibilité à l’obtention de contrats (Signify, Galeries Lafayette, Wella…) ;

- Accélération de la croissance à l’international : intégration du polonais Spedimex, du français Colisweb , du néerlandais GVT et de l’américain Kane Logistics, ouverture de sites au Royaume-Uni, en Italie, Roumanie et Allemagne ;

- Après une accélération de la croissance des revenus (+ 19,6% à fin septembre), tirée par le gain de plusieurs appels d’offres et le démarrage de 21 projets depuis le début de l’année, relèvement des perspectives 2024 : « croissance record et mobilisation pour les pics d’activité de fin d’année » ;

- Absence de distribution de dividendes, la priorité étant donnée au financement de la croissance.