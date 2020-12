ICI pousse les compagnies américaines à des rapports ESG en phase avec les standards internationaux

(NEWSManagers.com) - Le conseil des gouverneurs de l' Investment Company Institute (ICI) a appelé, lundi, les compagnies cotées américaines à fournir des rapports améliorés sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. L' organisation demande à ce que ces reportings soient en ligne avec les recommandations du groupe de travail sur la publication d'informations financières relatives au climat (Task Force on Climate-related Financial Disclosures), mis en place par le Conseil de stabilité financière, ainsi qu' avec les standards du Sustainability Accounting Standards Board (SASB).

" Les gérants de fonds veulent avoir accès à une information ESG qui soit correcte, comparable et publiée dans les délais " , a déclaré George Gatch, président d' ICI Global et directeur général J.P. Morgan Asset Management.

Le directeur général d' ICI Eric Pan estime qu' encourager les sociétés à produire des rapports en ligne avec les standards de publication largement acceptés au sein de la communauté internationale contribuera à améliorer la qualité et la quantité de données ESG comparables et que cela aidera également les régulateurs américain et étrangers.