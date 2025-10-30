ICE, société mère de la Bourse de New York, dépasse ses prévisions de bénéfices grâce à une forte croissance des échanges et de l'unité de données





Intercontinental Exchange ICE.N a dépassé les estimations de Wall Street pour le bénéfice du troisième trimestre jeudi, grâce à uneforte activité de transactions et à la croissance de son unité de revenu fixe et de données.

La volatilité des marchés stimule généralement l'activité boursière, les investisseurs augmentant les transactions pour ajuster leurs portefeuilles et couvrir les risques.

Au cours du trimestre écoulé, les traders ont activement remanié leurs portefeuilles en fonction des attentes relatives aux réductions des taux d'intérêt de la Réserve fédérale , à l' évolution des politiques commerciales des États-Unis et à l'essor des actions liées à l'intelligence artificielle.

Le volume quotidien moyen d'ICE (ADV) pour les options sur actions a augmenté de 9 % au troisième trimestre, tandis que le volume quotidien moyen pour les actions au comptant a bondi de 48 %.

L'opérateur boursier a déclaré que les revenus de son activité boursière - son segment le plus important - étaient en hausse de 1 % à 1,27 milliard de dollars au troisième trimestre, tandis que les revenus des opérations liées à l'énergie ont augmenté de 2 % à 482 millions de dollars.

Les revenus des services à revenu fixe et des services de données ont augmenté de 5 %, tandis que les revenus de la technologie hypothécaire ont augmenté de 4 %.

Les unités de données et de technologie hypothécaire d'ICE ont fourni des flux de revenus réguliers parallèlement à son activité principale de transactions.

Les actions de la société mère du NYSE étaient en hausse de 1,6 % dans les transactions de pré-marché.

L'opérateur boursier, comme ses pairs, s'étend au-delà des plates-formes de transactions traditionnelles dans des entreprises axées sur la vente au détail et les actifs numériques afin de se diversifier.

Au début du mois, ICE a déclaré qu'elle investirait 2 milliards de dollars dans la plateforme de marché prédictif Polymarket . Cette initiative fait suite à l'association du CME avec la société de paris sportifs FanDuel et à l'investissement récent du Nasdaq dans la bourse de crypto-monnaies Gemini .

La société mère de la Bourse de New York a déclaré un bénéfice ajusté de 980 millions de dollars, soit 1,71 $ par action, dépassant les attentes des analystes de 1,61 $ par action, selon les données compilées par LSEG.