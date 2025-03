Icape: résultat net en hausse de 15% en 2024 information fournie par Cercle Finance • 27/03/2025 à 15:20









(CercleFinance.com) - Icape publie au titre de 2024 un résultat net en hausse de 15,5% à 3,6 millions d'euros et un résultat opérationnel courant en augmentation de 3,5% à 8,2 millions, soit une marge améliorée de 0,3 point à 4,5% pour un chiffre d'affaires en repli de 2,1% à 181,7 millions.



Le distributeur de cartes de circuits imprimés (PCB) et de pièces électromécaniques à façon proposera la distribution d'un dividende de 0,13 euro par action au titre de l'exercice 2024, soit un taux de distribution de 28% du résultat net.



'Nos solides fondamentaux, combinés à l'optimisation de nos frais de structure, nous permettront de répondre efficacement à la demande croissante et d'atteindre nos objectifs de croissance et de rentabilité', affirme son DG Yann Duigou.





