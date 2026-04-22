ICAPE renforce son ancrage en Europe du Sud par la signature et le closing d’un accord en vue de l’acquisition des activités de trading de pcb de la société TEKUBE en Italie



Fontenay-aux-Roses, France, 18h00 CEST, le 22 avril 2026 – Le Groupe ICAPE (code ISIN : FR001400A3Q3 – mnémonique : ALICA), distributeur technologique mondial de cartes de circuits imprimés (« PCB ») et de pièces électroniques à façon, annonce ce jour la signature et le closing d’un accord en vue de l’acquisition des activités de trading de PCB de la société TEKUBE SRL.



Le Groupe ICAPE annonce ce jour la signature et le closing d’un accord avec la société TEKUBE SRL en Italie du Nord en vue de la reprise de ses activités d’achat-revente de circuits imprimés, au service de 30 clients actifs à fin 2025.



Par cette opération, menée conjointement par les équipes M&A et par Pascal Lequerre, EVP Europe du Sud, le Groupe renforce sa position déjà solide sur un marché-clé, pour continuer à y développer une croissance rentable. Outre les actifs à acquérir de TEKUBE, qui a réalisé un chiffre d’affaires estimé à 2M€ en 2025, ICAPE a récemment intégré à sa force de vente plusieurs de ses collaborateurs expérimentés et reconnus sur la zone, qui complètent des équipes locales particulièrement performantes.