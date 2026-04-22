Icape renforce sa présence en Italie
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 18:30
Située en Italie du Nord, Tekube SRL exerce une activité d'achat-revente de circuits imprimés au service de 30 clients actifs à fin 2025.
Cette opération, menée conjointement par les équipes M&A et par Pascal Lequerre, EVP Europe du Sud, permet au Groupe de renforcer sa position déjà solide sur un marché clé, avec pour objectif de poursuivre une croissance rentable. En complément des actifs repris, Tekube, qui a réalisé un chiffre d'affaires estimé à 2 MEUR en 2025, Icape a récemment intégré à sa force de vente plusieurs collaborateurs expérimentés et reconnus sur la zone, venant renforcer des équipes locales particulièrement performantes.
Cette acquisition s'inscrit pleinement dans l'objectif de croissance externe de 30 MEUR fixé pour 2026. Elle répond à l'ensemble des critères de sélection du groupe, notamment en termes de valorisation. Entièrement financée sur fonds propres, elle devrait générer des synergies à la fois opérationnelles, géographiques, commerciales et en matière d'achats.
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