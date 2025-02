Icape réaffirme ses objectifs à moyen terme

(AOF) - Le groupe Icape a généré en 2024 un chiffre d’affaires de 181,6 millions d’euros, en recul de 2,2%. L’activité dédiée à la distribution de cartes de circuits imprimés (PCB) représente plus de 80% du chiffre d’affaires annuel et l’activité dédiée à la distribution de pièces électromécaniques à façon, en constitue environ 18%.

Le groupe a bénéficié sur la période de la performance commerciale des différentes acquisitions réalisées en 2024, à savoir celles du distributeur italien P.C.S. Srl, du Studio E2, du groupe japonais NTW, de son principal intermédiaire François Frères et du distributeur britannique ALR Services pour une contribution de la croissance externe au chiffre d'affaires de 14,8 millions d'euros, soit 8,2% du chiffre d'affaires annuel réalisé.

À fin décembre 2024, le groupe Icape affiche un carnet de commandes de 51,9 millions d'euros.

Le groupe a annoncé par ailleurs l'acquisition de Kingfisher PCB, société britannique créée en 2019. Ce distributeur adresse des industries très diversifiées, notamment l'aérospatial, les télécommunications, l'automobile ou encore l'industrie de l'énergie. Kingfisher PCB prévoit d'enregistrer un chiffre d'affaires de l'ordre de 1,5 million de livres pour l'exercice 2025. Cette acquisition est financée en numéraire et sa consolidation dans les comptes du groupe se fera à partir de février 2025.

Fraude comptable au sein de la filiale américaine

A l'occasion de cette publication, le groupe a révélé avoir été victime d'une fraude comptable au sein de sa filiale américaine, circonscrite à cette entité, par la mise en place d'un montage sophistiqué incluant notamment des détournements d'encaissements clients et de paiements fournisseurs ainsi que des falsifications d'écritures comptables. Le préjudice porte sur un montant total de 4,5 millions de dollars (environ 4,3 millions d'euros) correspondant à des détournements de fonds intervenus sur plusieurs années. La société a comptabilisé, en autres charges opérationnelles, un montant inférieur à 0,9 million d'euros sur le résultat net 2024 et un montant de 1,2 million d'euros au titre de l'exercice 2023. L'impact de 2,2 millions d'euros, portant sur les exercices antérieurs, a été imputé sur les capitaux propres d'ouverture.

La société a "réalisé un audit approfondi de ses procédures internes pour consolider son dispositif anti-fraude et déployer les actions correctrices appropriées dans tout le groupe", précise le communiqué.

Dans un contexte de reprise progressive de la croissance sur le marché de la distribution de PCB, le groupe Icape compte poursuivre sa politique de croissance externe en ciblant des sociétés présentant des synergies pouvant conduire à une croissance organique post-intégration conséquente.

Le groupe a réaffirmé l'ensemble de ses autres indicateurs à horizon 2026. Il cible un taux de croissance organique annuel moyen de 10% entre 2023 et 2026, environ 120 millions d'euros de chiffre d'affaires additionnel réalisé grâce à la croissance externe entre début 2023 et fin 2026 et une marge opérationnelle courante d'environ 9,5% à horizon 2026.

Enfin, le conseil d'administration a décidé de mettre en oeuvre un programme de rachat d'actions d'un montant maximum de 5 millions d'euros.

