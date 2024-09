Icape : forte baisse des profits semestriels

(AOF) - Icape a dévoilé des comptes dégradés au titre du premier semestre. Le distributeur de cartes de circuits imprimés a vu son bénéfice net chuter de 46% à 1,04 million d'euros. Le résultat opérationnel courant connait une trajectoire similaire, reculant de 38% à 2,9 millions d'euros, soit une marge de 3,4% contre 5% au premier semestre 2023.

Le chiffre d'affaires a reculé de 8,4% à 86,6 millions d'euros, " traduisant la baisse de l'activité au premier trimestre liée à la conjoncture puis son amélioration au cours du trimestre suivant ".

Yann Duigou, directeur fénéral du groupe Icape déclare : " Nos indicateurs de rentabilité ont été impactés par un environnement de marché morose. Dans ce contexte, nous renforçons activement le déploiement des synergies en accélérant la rationalisation des coûts, afin de renouer au plus tôt avec des niveaux de rentabilité plus élevés ".

En parallèle à ses résultats, le groupe a annoncé l'acquisition de François Frères. Celle-ci est immédiatement relutive, internalisant le principal intermédiaire du groupe et réduisant les honoraires d'agent dont il s'acquitte.

Le groupe a confirmé l'ensemble de ses objectifs commerciaux et financiers, à savoir une croissance organique annuelle moyenne de 10% entre 2023 et 2026 et environ 120 millions d'euros de chiffre d'affaires additionnel réalisé par croissance externe entre début 2023 et fin 2026. Icape cible également une marge de résultat opérationnel courant d'environ 9,5% à horizon 2026 et un chiffre d'affaires d'environ 500 millions d'euros à moyen-terme.

