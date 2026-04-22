Icape finalise rachat activités de négoce PCB de Tekube en Italie

* Icape a repris activités de négoce de PCB de Tekube en Italie, avec signature et finalisation de l’accord. * Périmètre repris: activités d’achat-revente de cartes de circuits imprimés, base de 30 clients actifs visée d’ici fin 2025. * Tekube apporte environ 2 millions EUR de chiffre d’affaires estimé en 2025. * Opération financée intégralement en fonds propres, avec synergies attendues sur plans opérationnel, commercial, géographique et achats. * Transaction présentée comme un renforcement de la présence en Europe du Sud, avec développement de nouvelles zones de couverture stratégique en Vénétie. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Icape Holding SA published the original content used to generate this news brief via Business Wire (Ref. ID: 202604221200BIZWIRE_USPR_____20260422_BW742957) on April 22, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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