Icape: acquisition de NTW finalisée

(CercleFinance.com) - Le Groupe Icape annonce la réalisation de l'acquisition de 100% du capital du groupe japonais NTW, spécialisé dans la distribution de PCB (cartes de circuits imprimés) en Asie, une transaction annoncée lundi dernier et financée en numéraire.



Disposant de sept filiales et de 40 employés, NTW s'adresse à une clientèle de grands comptes japonais positionnés sur des industries très diversifiées. Elle a prévu de réaliser en 2024 un chiffre d'affaires annuel supérieur à 20 millions de dollars.





