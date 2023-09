Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Icape: acquisition de 100% du capital de Princitec information fournie par Cercle Finance • 13/09/2023 à 18:30









(CercleFinance.com) - Le Groupe Icape annonce aujourd'hui l'acquisition de 100% du capital de la société Princitec, fournisseur à haute valeur ajoutée de circuits imprimés.



Située près de Düsseldorf, Princitec assure depuis 2004 l'ensemble des services liés à la distribution de circuits imprimés, sur le plan technique, du sourcing et de la qualité. La société a généré en 2022 un chiffre d'affaires de 6,5 millions d'euros ainsi qu'une marge brute de l'ordre de 25,5%.



Selon Icape, cette opération va lui permettre de libérer un potentiel de synergies important tout en poursuivant la diversification de son sourcing.



'Princitec présente tous les atouts nécessaires pour générer par ailleurs une croissance organique incrémentale suite à son intégration au sein de notre Groupe', a commenté Yann Duigou, directeur général du groupe.









Valeurs associées ICAPE HOLDING Euronext Paris 0.00%