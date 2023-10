Icape: achat des actifs de trois sociétés aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 02/10/2023 à 18:04

(CercleFinance.com) - Le Groupe Icape annonce l'acquisition des actifs opérationnels de PCB Solutions, Ustek Incorporated et Nujay Technologies, trois sociétés spécialisées dans le négoce de circuits imprimés aux États-Unis depuis plus de vingt ans.



PCB Solutions et Ustek Incorporated comptent également une activité de négoce de pièces techniques, représentant pour la première 10% de son activité et pour la seconde près de 30% de celle-ci.



Au total, les trois sociétés couvrent les besoins d'un portefeuille de plus de 180 clients nord-américains, issus d'une importante variété d'industries, allant de la conception de matériel médical au secteur automobile.



En 2022, ces trois sociétés ont généré un chiffre d'affaires annuel net cumulé de plus de 5 millions de dollars ainsi qu'une marge d'EBITDA supérieure à 10%.



Icape estime que les actifs présentent un fort potentiel en termes de synergies d'achat et commerciales avec les filiales locales du Groupe et bénéficient d'un niveau de rentabilité élevé.



'Cela devrait nous assurer une croissance rentable post-intégration significative à court et moyen terme' a indiqué en substance Yann Duigou, Directeur Général du Groupe ICAPE.



Ces acquisitions d'actifs sont financées à 100% en numéraire et leur intégration aux comptes du Groupe sera réalisée à compter du 1er octobre 2023.