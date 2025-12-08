Icade signe un bail sur la Tour EQHO à La Défense

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé sans direction dans un climat de prudence avant la réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) plus tard cette semaine et alors que la hausse des rendements obligataires a pesé sur les marchés d'actions. ...
Dans une France agricole affaiblie, la ministre de l'Agriculture Annie Genevard a pris un ton martial lundi pour appeler l'ensemble de la chaîne alimentaire "à agir" face à "la guerre agricole" qui "se prépare", en lançant des conférences destinées à définir une ...
information fournie par Zonebourse•08.12.2025•18:21•
Spie annonce l'acquisition de Cyqueo en Allemagne. Cette opération permet à Spie d'élargir son portefeuille dans le secteur en pleine croissance de la cybersécurité. Cyqueo, basé à Munich, est un fournisseur de solutions spécialisé en cybersécurité. L'entreprise ...
Brigitte Macron a qualifié de "sales connes" des militantes féministes qui ont interrompu samedi un spectacle de l'humoriste Ary Abittan, selon une vidéo publiée lundi, l'entourage de l'épouse du chef de l'Etat évoquant "une critique de la méthode radicale employée" ...
