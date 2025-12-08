information fournie par Reuters • 08/12/2025 à 18:30

Icade signe un bail sur la Tour EQHO à La Défense

Icade SA ICAD.PA :

* SIGNE UN BAIL DE PLUS DE 15.000 M² SUR LA TOUR EQHO À LA DÉFENSE

* FINALISE LA COMMERCIALISATION DE L’ACTIF

* UN BAIL POUR UNE DURÉE FERME DE 4 ANNÉES À COMPTER D’OCTOBRE 2026

Texte original [https://tinyurl.com/586yp2rn] Pour plus de détails, cliquez sur ICAD.PA

(Rédaction de Gdansk)