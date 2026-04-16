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Icade-Revenus consolidés IFRS -14,7% au T1, objectifs confirmés malgré le M.-O.
information fournie par Reuters 16/04/2026 à 18:26

Icade ICAD.PA a fait état jeudi de revenus consolidés IFRS en recul de 14,7% au premier trimestre, à 278,2 millions d'euros.

Au 31 mars 2026, les revenus locatifs bruts du groupe s'élèvent à 90,8 millions d'euros, en diminution de 3,3% à périmètre courant.

Sur la même période, le chiffre d'affaires promotion affiche quant à lui un recul de 19,3%, à 184,4 millions d'euros.

"Depuis fin février, la dégradation de l’environnement géopolitique liée au conflit au Moyen-Orient est susceptible de peser sur les activités du groupe", a déclaré le directeur général Nicolas Joly dans un communiqué, ajoutant qu'il "difficile d'en apprécier précisément les effets et la durée".

La foncière française a néanmoins confirmé "à ce stade" ses objectifs pour 2026, dont un cash-flow net courant groupe 2,90 euros et 3,10 euros par action.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

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