Icade : réattaque la résistance des 22E
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 16:51

Après une séquence "portes de saloon" 20,60E/22E/20,60E sur les 12 dernières séances, Icade réattaque la résistance des 22E et pourrait s'ouvrir le chemin des 22,6E (MM à 100 semaines), une résistance cruciale qui conditionnerait l'accès à la résistance des 24,3E de juin 2025, puis à un objectif plus ambitieux, le retracement du "pic" des 27,5E de mi septembre 2024.

ICADE
21,8600 EUR Euronext Paris +4,69%
