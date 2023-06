Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Icade: protocole signé pour la cession d'Icade Santé information fournie par Cercle Finance • 14/06/2023 à 10:18









(CercleFinance.com) - Icade annonce avoir signé le protocole définitif avec Primonial REIM et les actionnaires minoritaires d'Icade Santé et d'IHE, confirmant ainsi l'organisation de la cession totale de son portefeuille de santé pour une valorisation de 2,6 milliards d'euros.



La réalisation effective de la première étape de l'opération, consistant en la cession par Icade de 64% de sa participation dans Icade Santé, est attendue courant juillet 2023 au plus tard, les parties souhaitant réaliser le solde de l'opération au plus tard à fin 2025.



Icade présentera, à l'occasion de ses résultats semestriels, l'impact de l'opération sur son CFNC 2023 et apportera des éléments d'éclairage sur le montant du dividende exceptionnel au titre de 2023 ainsi que le calendrier de son versement.





