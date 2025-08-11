 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Icade, Poxel, Vinci...les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris
information fournie par AOF 11/08/2025 à 08:47

(AOF) - Les valeurs à suivre

Acheter-Louer.fr

La société Acheter-Louer.fr annonce que sa filiale Sol Treasury Corp a fait l'acquisition de 1 565 Solana à un cours de 147 euros, pour un montant de 229 998 euros. Pour rappel, ces acquisitions ont pu être réalisées grâce à une émission obligataire non dilutive réalisée par Sol Treasury Corp pour un montant maximum de 2 millions d'euros. À l'issue de ces acquisitions, Sol Treasury Corp détient 14 194 Solana acquis à un prix moyen de 126,17 euros pour une valorisation au 8 aout 2025 d'environ 2,129 millions d'euros, soit une appréciation de la valorisation des Solana détenus de 19%.

Entreparticuliers.com

Entreparticuliers.com annonce la réalisation d'un placement privé auprès d'investisseurs d'obligations, au prix unitaire de 100 000 euros par obligation, représentant un emprunt obligataire d'un montant nominal de 2 millions d'euros (le " placement privé "). Le placement privé a donné lieu à l'émission de 20 obligations, représentant un montant net reçu par la société d'environ 1,94 million d'euros. La société précise qu'elle pourrait procéder à de nouvelles émissions d'instruments financiers similaires à cette émission à l'avenir dans le cadre d'autres opérations de financement.

Icade

Icade signe avec BNPP REIM un accord pour céder sa participation dans un portefeuille de 23 actifs en Italie dont 5 actifs court / moyen séjour et 18 résidences sénior, situés dans le Nord et le Centre de l'Italie, représentant 15% de son exposition au secteur de l'immobilier de santé. Portant sur sa participation dans un véhicule de droit italien détenant un portefeuille supérieur à 300 millions d'euros, la transaction représente pour Icade un montant de 173 millions d'euros, en ligne avec la valeur des actifs dans l'ANR d'Icade au 30 juin.

Poxel

Poxel SA, société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, annonce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le 29 juillet dernier, Poxel avait annoncé par voie de communiqué de presse procéder à une déclaration de cessation des paiements auprès du Tribunal des Activités Economiques de Lyon, et solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Vinci

Vinci et ACS annoncent la conclusion d’un accord pour solder définitivement certaines dispositions relatives à l’acquisition de Cobra IS réalisée le 31 décembre 2021. Les principaux termes de cet accord sont les suivants. Alors qu’un complément de prix était prévu à l’origine pour tout nouveau développement " Ready to Build " de Cobra IS dans les énergies renouvelables dans la limite d’un plafond de 600 millions d’euros, les deux parties sont convenues de forfaitiser ce complément de prix pour un montant de 380 millions d’euros payable en numéraire.

