Icade: légère croissance des revenus au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 17/04/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - Icade affiche, à fin mars 2025, une légère croissance de ses revenus de 1,2% à 326 millions d'euros, affectée par l'impact des départs ou des renégociations de locataires en 2024 sur la foncière et la forte baisse de l'activité tertiaire du pôle promotion.



Le groupe immobilier revendique cependant une stabilité des revenus locatifs (+0,5% en données comparables) pour sa foncière, ainsi qu'une croissance des réservations en volume et en valeur dans ses activités de promotion.



Dans un environnement 'très volatil et empreint d'incertitudes politiques et économiques', Icade se montre prudent et confirme viser un cash-flow net courant (CFNC) compris entre 3,40 et 3,60 euros par action pour 2025.





