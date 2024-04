Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Icade: le titre recule, pénalisé par une note d'analyste information fournie par Cercle Finance • 15/04/2024 à 12:27









(CercleFinance.com) - Icade accuse l'une des plus fortes baisses du SBF 120 lundi à la Bourse de Paris, le titre du promoteur immobilier étant pénalisé par une note de Deutsche Bank qui révise en forte baisse sa cible sur le titre.



S'il réitère sa recommandation 'conserver' sur la valeur, le bureau d'études réduit fortement son objectif de cours, ramené de 32 à 24 euros.



Vers 12h20, l'action Icade lâchait environ 3,5%, soit la troisième plus mauvaise performance du SBF.



En raison d'un environnement de marché jugé incertain, le titre a perdu plus de 34% depuis le début de l'année, en dépit de la présentation le mois dernier d'un plan jugé prometteur par les analystes.





Valeurs associées ICADE Euronext Paris -1.32%